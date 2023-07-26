موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء.. ما هي التوقعات؟

تترقب الأسواق موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، لإعلان قرار أسعار الفائدة وهو الاجتماع الخامس خلال العام الجاري، وسط عدم يقين بشأن معدلات التضخم وهل سيستمر في الانخفاض.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم

وتشير التوقعات على نطاق واسع، إلى رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، بعد تثبيتها الشهر الماضي، بحسب «رويترز».

ويعد معدل التضخم هو العامل الأساسي في قرار الفائدة، حيث يسعى البنك الفيدرالي الأمريكي لتحقيق استقرار أسعار التضخم.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى في اجتماع الشهر الماضي على سعر الفائدة ثابتًا دون تغيير، ما بين 5٪ و 5.25٪، وهو أول تثبيت لسعر الفائدة الأمريكية بعد 10 زيادات متتالية منذ مارس 2022، مع تباين التوقعات كا بين رفع الفائدة 25 نقطة أساس، وتثبيتها دون أي تغيير بسبب الضغوط التضخمية.

معدل التضخم العالمي

وشهد معدل التضخم العالمي الشهر الماضي تباطؤ خلال الشهر الماضي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3٪ في يونيو الماضي مقارنة مع 4.1% في مايو 2023، وهو أقل من 9.1٪ في يونيو 2022. وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ثماني مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى.