الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد.. حمل تطبيق 125

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد إلكترونيا، خدمة أتاحتها الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، في إطار التطور والتحول الرقمي والتكنولوجي، والتسهيل على عملاء الشركة، وتقديم الخدمة سريعا ودون الحاجة للتكدس في الطوابير.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

ومع الأيام الأخيرة في شهر يوليو، يسعى المواطنون للاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب، لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية، وسدادها.

- في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب عبر الرابط.

- وفي الخطوة التالية الدخول على رابط «احسب فاتورتك بنفسك».

- إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- إدخال القراء الحالية للعداد.

- إدخال القراءة السابقة للعداد.

- الضغط على عرض الفاتورة من خلال الرابط.

- تظهر القيمة الواضحة للفاتورة الشهرية، بالنسبة لكمية المياه المستهلكة، ونوع الشريحة، وسعر المتر، وأخيرا «إجمالي الاستهلاك».

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد عبر تطبيق 125

وأتاحت الشركة القابضة للمياه، الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال تطبيق 125، والمتوفر حاليا على منصة جوجل بلاي، مع سهولة كبير في عملية تشغيله عبر منصة آندرويد بمختلف تحديثاتها، حيث يتم تسجيل الدخول على التطبيق، وتحديد المحافظة التابع لها، وكتابة رقم العداد، والضغط على زر الاستعلام.