استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الأسواق المصرية

تشهد أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الأسواق المصرية، هدوء ملحوظًا، كما أن هناك توقعات باستمرار حالة استقرار الأسعار الفترة المقبلة أو انخفاضها أيضا، بحسب ما قاله سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 25-4-2023

واستعرض «السيد» أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 25-4-2023، والتي جاءت كما يلي:

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و5.25 جنيه.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

- كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 5.5 و 6.5 جنيه.

- يبلغ الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 9.5 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الحمد 10 جنيهات.

- سعر الكتكوت شركة الوطنية 12 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة الوادي 10.75 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة العناني 16 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين 5 و5.25 جنيه.

- سعر شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات.

- سعر الكتكوت شركة الفيروز 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم شركة الوادي

وبلغت أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي، 10.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر یوم

وجاءت أسعار الكتاكيت عمر يوم، كما يلي:

- يتراوح سعر كتكوت هجين بين 4.5 و5.5 جنيها.

- سعر كتكوت جيل ثاني بين 6 و5.5 جنيه.

- سعر كتكوت روزي بيور بين 5 و5.5 جنيه.