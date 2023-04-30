أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق.. الساسو بـ5.5 جنيه

تشهد أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق المصرية استقراراً ملحوظاً، إذ يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5.75 و6.75 جنيه، بحسب ما قالة سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات لـ«الوطن».

واستعرض «السيد» أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق المصرية، وجاءت كما يلي:

أسعار الكتاكيت اليوم 30-4-2023

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 3.5 و4.5 جنيه.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو 5.5 و6.5 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الحمد يبلغ 9 جنيهات.

- يبلغ سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 11 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة الوطنية 11 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة الوادي 11 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة العناني 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 5.75 و 6.75 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الفيروز 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم شركة الوادي

وبلغت أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي 11 جنيها.

أسعار الكتاكيت عمر یوم

وجاءت أسعار الكتاكيت عمر يوم، كما يلي:

- يتراوح سعر كتكوت هجين بين 4.5 و5.5 جنيه.

- سعر كتكوت جيل ثاني بين 5 و6 جنيهات.

- سعر كتكوت روزي بيور بين 4.5 و5.5 جنيه.