6 عوامل تؤثر في ارتفاع درجة حرارة الجو.. منها الإشعاع الشمسي والتضاريس

فى ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، واستمرار الموجة الحارة التي تمر بها البلاد خلال شهر يوليو الجاري، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عدة عوامل مؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي.

الإشعاع الشمسي

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس، وهي مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، هو المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء، من أكبر العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوي.

وأضافت الهيئة، أن من ضمن العوامل أيضًا مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية، حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها، وذلك نتيجة الاختلاف في الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.

وتابعت، بأنه من ضمن العوامل مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح، وتضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

الغطاء النباتي

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن من العوامل المؤثرة في درجة حررة الجو أيضًا الغطاء النباتي، فالأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، لأن هذا الغطاء يقلل من وصول الإشعاع الشمسي كاملا إلى سطح الأرض، ويرفع نسبة رطوبة الهواء بفعل عملية النتح.

حالة الطقس غدا

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ويكون مائلا للحرارة رطب خلال ساعات الليل على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.