ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 والتي من المفترض إعلانها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، ويهتم الطلاب بالمجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 علمي وتوزيع الدرجات.

المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 علمي وتوزيع الدرجات

وحول المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 علمى وتوزيع الدرجات، تستعرض الوطن في السطور التالية مجاميع المواد والتي جاءت كالتالي:

ما يتعلق بالمواد الدينية جاءت كالتالي: القرآن الكريم تحريري 30 درجة + 10 درجات شفوي = 40 درجة .

- الفقه 40 درجة .

- التفسير 40 درجة .

- التوحيد 40 درجة .

- الحديث تحريري 40 + شفوي 10 درجات = 50 درجة.

- مجموع المواد الدينية 210 درجات.

توزيع درجات العلمي للثانوية الأزهرية 2023

المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 علمى وتوزيع الدرجات فإن درجات المواد العربية جاء كالتالي:

النحو 40 درجة .

- الصرف 40 درجة .

- البلاغة 40 درجة .

- الأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة .

- مجموع درجات المواد العربية = 160 درجة .

أما فيما يتعلق بمجموع المواد الثقافية فجاءت كالتالي:

- اللغة الاجنبية 40 درجة .

- الجبر والهندسة الفراغية 15 + التفاضل والتكامل 15درجة = 30 درجة .

- الرياضيات التطبيقية :- الاستاتيكا 15. الديناميكا 15 = 30 درجة .

- الفيزيا 60 درجة .

- الكيمياء 60 درجة .

- الاحياء 60 درجة .