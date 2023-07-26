رئيس «النقل البحري»: لدينا 23 مارينا وميناء سياحيا و3 نوادي لليخوت 

قال اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري المصري، إن مصر لديها 23 مارينا وميناء سياحي و3 نوادي لليخوت متواجدين في هيئة قناة السويس، موضحاً أن مصر تتميز بشواطئ وسواحل متنوعة تؤهلها لأن تكون جاذبة لسياحة اليخوت بوجه عام.

وأضاف اللواء بحري رضا إسماعيل في فيديو نشرته وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه ضمن الشواطئ التي تتميز بها مصر شواطئ البحر الأحمر وبها مميزات وأنشطة بحرية متنوعة كالغطس لرؤية الشُعب المُرجانية.

شواطئ مصر تضعها على خريطة العالم في سياحة اليخوت

وأكد رئيس قطاع النقل البحري المصري، أن شواطئ مصر تضعها على خريطة العالم في سياحة اليخوت، خاصة وأن هذه السياحة مميزة، وتدر دخلاً مهماً لمصر، لذلك كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية بتعظيمها وتم عمل استراتيجية متكاملة لتعظيمها، منها اطلاق النافذة الواحدة لحوكمة كل الإجراءات مع الأجهزة المعنية في الدولة التي تتعامل مع سياحة اليخوت الأجنبية.

إجراءات الموافقة والتراخيص

وأشار إلى أنه تم توحيد كل الإجراءات من خلال المنصة سواء إجراءات الموافقة أو التراخيص، فضلاً عن إصدار فاتورة واحدة يدفعها السائح القادم على اليخت الخاص به في منتهي اليسر والسهولة، موضحاً أن السائح يمكنه تحديد برنامج الزيارة الخاص به من خلال النافذة بسهولة.