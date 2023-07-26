مراسل «إكسترا نيوز»: مهرجان العلمين يتميز بالتنوع الجغرافي والأنشطة الترفيهية

قال محمود السعيد، موفد «إكسترا نيوز» من مدينة العلمين الجديدة، إن المدينة تشهد عدة عروض وفعاليات مختلفة بالمهرجان بعطلة نهاية الأسبوع، وقدوم العديد من الزوار بأعداد أكبر لأنه يعتبر أكبر مهرجان بالشرق الأوسط ويمتاز بالتنوع الجغرافي والفئات والأنشطة الترفيهية.

الزوار يشيدوا بسياحة الحفلات

وتابع المراسل، خلال تغطية خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، عطلة نهاية الأسبوع تمتاز بحفلات مختلفة مثل أحمد سعد بيوم الخميس و راغب علامه ، نانسي عجرم بيوم الجمعة وهناك العديد من الزوار ينتظرون تلك الحفلات وإقبال كثير على تذاكر الحفلات والعديد من النقاد لقبوها بالسياحة الفنية وسياحة الحفلات ولكل نجم مصري او عربي متابعية وجمهوره.

أنشطة ترفيهية متنوعة على مدار العطلة الأسبوعية

أضاف موفد «إكسترا نيوز»، هناك حدثين مختلفين بعطلة نهاية الأسبوع وهو؛ مسرح الشارع وهما فرقتين وعلى رأسهم فرقة على الهلباوى، أما عن مجموعة أو فرقة فنون الشعبية والتراثية عبارة عن عروض تنورة ومزمار على مدار يومين على كورنيش العلمين، أيضا توجد فرقة ايامنا الحلوه وعروض سحر للساحر كريس والنجمة اسعاد يونس على المسرح الكبير بالأضافة لأستمرار الأنشطة الرياضية وأهمها بطولة رياضة «البادل»، التي تجمع بين التنس والأسكواش للوصول للنهائي حتي يوم السبت .