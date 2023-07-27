نتيجة الثانوية الأزهرية.. الغربية وكفر الشيخ تحتلان الصدارة في الأوائل

احتلت محافظتا الغربية وكفر الشيخ الصدارة في أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، حيث حصلت الغربية على 3 مراكز أولى في نتيجة الثانوية الأزهرية وكذلك حصلت كفر الشيخ على 3 أسماء في المراكز الأولى.

حصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ)، وحبيبة السيد خليفة، معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ، كما حصل على المركز الثاني للمكفوفين الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ) بنسبة 92.22%.

أوائل الثانوية الأزهرية

وحصل عصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) على المركز الأول على القسم العلمي بمجموع 649 بنسبة 99.85%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%، وحصلت الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار (معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93%.

نتيجة الثانوية الأزهرية

وكانت محافظة الغربية احتلت الصدارة في العام الماضي أوائل الثانوية الأزهرية حيث جاءت في المركز الأول على المكفوفين، ريم عيسى عبد القادر البدوي، الطالبة بمعهد فتيات سمنود، بمنطقة الغربية الأزهرية، في الصدارة بمجموع 617 درجة، بما يعادل بنسبة 97.94%.

رسميا نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أجرى اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، معربا عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

ومن المقرر أن يعتمد وكيل الأزهر الشريف، محمد الضويني، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، نيابة عن الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.