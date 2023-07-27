ختام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الابتدائية والإعدادية في بني سويف

تختتم مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023، لصفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وسط إجراءات جرى اتخاذها لتوفير التهوية الكافية للطلاب والمراقبين داخل اللجان، كذلك الإضاءة اللازمة لتأدية الامتحانات وسط جو من الهدوء والاستقرار.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية

ويختتم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في بني سويف، امتحانات الدور الثاني في مادتي العلوم والمهارات المهنية، اليوم، فيما يختتم طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات في مادة العلوم.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للمرحلة الإعدادية

أما طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في المحافظة فإنهم يختتمون امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022- 2023 في مادتي الجبر والتربية الدينية.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للمرحلة للثانوية

ويواصل طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022- 2023 في مادتي الرياضيات والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مواد الأحياء وعلم النفس والاجتماع والتربية الدينية.

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الدور الثاني

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني 2022-2023، بعدد من الإجراءات التي تتضمن فحص الورقة الامتحانية، والتأكد من جودة الطباعة ومطابقتها للشروط والمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، وتأمين حجرة الكنترول وتصحيح أوراق الإجابات أولاً بأول، مع مراعاة الدقة في تقدير الدرجات لمصلحة الطلاب.