364 ألف جنيه إيرادات فيلم مستر إكس خلال 24 ساعة

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء تقدر بـ364 ألفا و87 جنيها، ليأتي في المركز الثالث بقائمة الأفلام المعروضة حاليًا بالسينما، والتي يتصدرها فيلم بيت الروبي، يليه فيلم البعبع وتاج ومطرح مطروح، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتتجاوز حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، حاجز الـ24 مليون جنيه على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما، فيما يتجاوز إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز حاجز الـ110 ملايين جنيه على مدار 5 أسابيع عرض.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني وريم مصطفى ومي عمر وعمرو يوسف وبيج رامي ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة فيلم مستر إكس

خلال قصة فيلم مستر إكس والتي تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة تسبب له أزمات.