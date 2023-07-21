550 ألف جنيه إيرادات فيلم «تاج» بدور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم تاج، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، تقدر بـ 549 ألف و894 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وحصد الفيلم المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام، التي يتصدرها فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز بإيرادات أمس تتجاوز مليون و600 ألف جنيه، وفي المركز الثاني فيلم البعبع بإيرادات أمس تتجاوز 600 ألف جنيه.

إيرادات فيلم تاج

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني نحو 40 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، وتجاوزت إيرادات فيلم البعبع 35 مليون جنيه، فيما تجاوزت إيرادات فيلم بيت الروبي 100 مليون جنيه.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

وضمن أحداث فيلم تاج يجسد تامر حسني، شخصية سوبر هيرو اسمه تاج يتمتع بمقومات وقوى خارقة للطبيعة ويحب الخير ومساعدة من حوله، ويقع في غرام فتاة، ولكن شقيقه التوأم هارون والذي يتمتع بقوى خارقة أيضًا يسعى للشر وافتعال الأزمات.