خبير تنمية مستدامة يوضح مفهوم مدن الجيل الرابع والهدف من إنشائها

نعيش اليوم في بيئة متسارعة يسودها التطور التكنولوجي، فبعد 7 سنوات من الآن، أكثر من 2 مليار فرد على مستوى العالم سيفقدون عملهم، وبعد 32 عام سيندثر الشكل الصناعي تماما للقرن العشرين والحادي والعشرين، بحسب ما ذكره الدكتور ياسر شحاتة، خبير التنمية المستدامة، موضحا لـ«الوطن»، مفهوم مدن الجيل الرابع.

مفهوم مدن الجيل الرابع

وأوضح الدكتور ياسر شحاتة، خبير التنمية المستدامة، مفهوم مدن الجيل الرابع، في عدة نقاط، وهي:

- مدن مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحسين جودة الحياة.

- مدن الجيل الرابع منظومة متكاملة تكرس التكنولوجيا لخدمة المواطن.

- ترتقي بالخدمات للاستفادة من العنصر التكنولوجي لخدمة المواطنين.

- تتسم بالمرونة لأنها تبني أحدث الحلول والتقنيات للمستقبل.

- مدن الجيل الرابع هي حياة جديدة لمستقبل أفضل.

- تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال في المستقبل.

- تقلل من الانبعاثات الحرارة الضارة وتساهم في تكيف المواطن مع المناخ.

- تزيد من الإنتاجية مما يجعلها تؤثر إيجابا على الإنتاج القومي والاقتصاد القومي.

- تحافظ على نظافة البيئة.

- تقلل من الانبعاثات الحرارية الناجمة عن التغير المناخي.

القواعد الأساسية لبناء مدينة من مدن الجيل الرابع

وأرجع «شحاتة» أن أهم القواعد المتبعة لبناء مدينة من مدن الجيل الرابع، هي:

- الوقوف على البنية التكنولوجية الرقمية.

- استحداث نمط جديد للبيئة المحيطة من خلال التكنولوجيا.

الهدف من إنشاء مدن الجيل الرابع

وأكد خبير التنمية المستدامة، أن الهدف من إنشاء مدن الجيل الرابع، هو:

- إقامة مدن شاملة مستدامة.

- مناطق جذب سكانية.

- مد محاور العمران.

- سهولة تقديم الخدمات.

- الحد من الزحف على الأراضي الزراعية.

مدن الجيل الرابع في مصر

وبحسب بيانات هيئة المجتمعات العمرانية، فإن مدن الجيل الرابع في مصر هي:

- مدينة العلمين الجديدة.

- العاصمة الإدارية الجديدة.

- مدينة النوبارية الجديدة.

- مدينة حدائق العاصمة.

- مدينة السلام شرق بورسعيد.

- امتداد مدينة الشيخ زايد.

- مدينة ناصر غرب أسيوط.

- مدينة توشكى الجديدة.

- مدينة أسوان الجديدة.

- مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

- حدائق أكتوبر.

- مدينة العبور الجديدة.

- مدينة ملوي الجديدة.

- مدينة الفشن الجديدة.

- مدينة رشيد الجديدة.

- منطقة غرب كارفور في الإسكندرية الجديدة.

- مدينة سفنكس الجديدة.

- مدينة الأقصر الجديدة.

- مدينة بني سويف الجديدة.

- مدينة أسيوط الجديدة.

- مدينة طيبة الجديدة.

- مدينة سوهاج الجديدة.

- مدينة أخميم الجديدة.

- مدينة الفيوم الجديد.

- مدينة السويس الجديدة.