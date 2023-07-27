السجن المشدد 6 سنوات للمتهمين بالاتجار في المخدرات بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، عاطلين لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات إلزامهما المصاريف الجنائية.

حيازة المواد المخدرة

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهمين في دائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة الحشيش، بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، على النحو المبين بالتحقيقات.

الاتجار في المواد المخدرة

وتلقى قسم شرطة مدينة، إخطارًا من مديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش، متخذين من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وألقي القبض على المتهمين وبحوزته كمية من المواد المخدرة الهيروين وسلاح ناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.