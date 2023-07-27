بعد عام من تحقيقها «أول ثانوية أزهرية».. «ريم» تحلم بالتدريس في الجامعة

أجواء الفرحة وتبادل التهاني التي صاحبت إعلان نتيجة أوائل الثانوية الأزهرية، ذكّرت «ريم» بيوم نتيجتها في العام الماضى، حين حصدت المركز الأول في الثانوية الأزهرية للمكفوفين 2022 بمجموع 97.94%، وشعرت أن مجهودها الذي بذلته لم يضيع هباء، وكانت سببًا في رسم البسمة على وجوه أقاربها ومحبيها.

«ريم» تواصل النجاح في الدراسة

لم تتوقف الطالبة «ريم عيسى»، ابنة محافظة الغربية عند المرحلة الثانوية، وقررت مواصلة النجاح والتفوق، بالتحاقها بكلية الدرسات الإسلامية التي كانت تحلم بالدراسة بها، نظرا لدور الكلية المهم في نشر الدعوة خارج مصر والحد من التطرف، ورفع شأن الأزهر على مستوى العالم، استكملت التفوق، إذ في الفصل الدراسي الأول حصلت على امتياز في جميع المواد الدرسية عدا مادة واحدة حصلت فيها على تقدير جيد جدا، قائلة لـ«الوطن»: «الحمد لله في الترم الأول جبت تقدير حلو ومستنية نتيجة الترم التاني وربنا يوفقني» بحسب حديثها لـ«الوطن».

تأمل ابنة محافظة الغربية أن تحقق المزيد من النجاح في السنوات القادمة وأن تصبح معيدة جامعية بالكلية لتشرف أهلها وتكون فخرا لهم مثلما حصلت على المركز الأول في الثانوية الأزهرية: «ناوية أكمل في التفوق أبذل جهدا ومجهودا كبيرا عشان أحقق حلمي وحلم أهلي عشان تعبوا معايا».

«ريم» من أوائل الثانوية الأزهرية 2022

كانت الطالبة «ريم» من أوائل الثانوية الأزهرية للمكفوفين العام الماضي وتلقت حينها اتصالا هاتفيًا من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإبلاغها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية الأمر الذي جعل السعادة تسيطر عليها.

كانت «ريم» تذاكر دروسها من 6 إلى 8 ساعات يوميا، بمساعدة والدها الذي كان يلخص لها المواد ويكتبها على الكمبيوتر لتسمعها بعد ذلك وتتمكن من مذاكرتها، كما أنها لم تعتمد على الدروس الخصوصية.