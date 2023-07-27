متحدث الوزراء: غلق أنوار المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية بعد انصراف الموظفين

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن انقطاع الكهرباء لا يقاس بأحمال الصباح أو المساء، ولكن الفترة الممتدة على مدار اليوم بشكل عام، ومن ثم قد يتم انقطاع الكهرباء في المساء رغم أن الحرارة حينها لا تصل إلى أقل من 35 درجة.

تخفيف وترشيد الاستهلاك على مدار العام

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه بشكل عام يجب أن يكون التخفيف أو الترشيد في الكهرباء على مدار العام وليس مرتبطا بأزمة تواجهها الدولة حاليا، ومن ثم هناك إجراءات اعتبارا من اليوم تنفيذا لرئيس الوزراء بالترشيد.

غلق أنوار المباني

وأشار إلى أن أجهزة التكيف في المصالح الحكومية لن تقل عن 25 درجة، لأنها إذا قلت عن ذلك السحب الكهربائي يزيد، كما سيتم إطفاء جميع أنوار المباني الحكومية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، خاصة في العاصمة الإدارية، إذ أن هناك ساعات محددة للموظفين ومواعيد الأتوبيسات، فبعد انصراف الموظفين سيتم إغلاق الأنوار الخارجية والداخلية والأجهزة التي تستهلك الكهرباء.