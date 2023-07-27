«إكسترا نيوز»: 30 أغنية متنوعة في حفل فرقة «هارموني عربي» بمهرجان العلمين

قالت حبيبة عمر موفدة قناة «إكسترا نيوز» إلى مدينة العلمين الجديدة، إن كورنيش العلمين الجديدة يشهد فعاليات مختلفة ومتنوعة ثقافية وفنية ورياضية ضمن مهرجان العلمين.

مسرح الشارع يقدم وجبة فنية

وأضافت في رسالة على الهواء عبر قناة «إكسترا نيوز»: «مسرح الشارع التفاعلي جرى تجهيزه والتحضير له، ولأول مرة انطلق في مصر، وتحديدا مدينة العلمين الجديدة، ويهدف إلى التفاعل مع الجمهور ويقدم وجبة فنية».

30 أغنية لكوكتيل من أجمل النجوم

وتابعت: «مسرح الشارع لا يختار جمهوره، لكن جمهوره يراه بالصدفة عندما يكون على الممشى ويتفاعل مع ما يقدمه، وبدأ مسرح الشارع اليوم بحفل فريق هارموني عربي وهو فريق من الشباب والشابات معظمهم من جامعة عين شمس، بواقع 200 فرد».

أوضحت أن الفريق يقدم نحو 30 أغنية لكوكتيل من أجمل النجوم مثل محمد منير وبهاء سلطان وعدد كبير من الأغنيات الأخرى، حيث يستهدف الفريق كل الأعمار والنجوم، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإقبال على المسرح.