الأول في الثانوية الأزهرية بشمال سيناء: «بحلم أكون طبيب مشهور»

عبّر الطالب إياد أحمد، الحاصل على المركز الأول القسم العلمي بمحافظة شمال سيناء في الثانوية الأزهرية 2023، بنسبة 96.92%، عن سعادته بالنتيجة، موكدا أنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب، ويصبح طبيبا مشهورا.

وقال «إياد» في حديثه لـ«الوطن»، «أنا من أسرة تعشق العلم، ولها طموح كبير في التعليم، فأنا الابن الأكبر لوالدي المدرس، والذي يعمل في الأزهر الشريف، وهو خريج كلية لغة عربية شعبة تاريخ وحضارة، ووالدتي معلمة في المدرسة التجريبية، وحاصلة على كلية تربية رياضية».

«إياد»: والداي شجعاني على حفظ القرآن الكريم

وأضاف أنه حفظ القرآن الكريم بتشجيع والديه، «كنت بذاكر 6 ساعات يوميا، وزادت المدة في شهر الامتحانات، وتوقعت أحصل على 97%، ولكن توقعاتي كانت أكثر من مجموعي بشيء بسيط».

وأكد الطالب الأول بشمال سيناء، أنه يطمح أن يصبح طبيبا مثل أخواله، «كان عندي طموح أبقى دكتور زي أخوالي، والحمدلله ربنا وقفني وحصلت على المجموع الذي يؤهلني للالتحاق بكلية الطب مثلهم»، هكذا عبر المركز الأول القسم العلمي بمحافظة شمال سيناء، في الثانوية الأزهرية 2023، موضحا أن خاله وخالته أطباء ومن خريجي الأزهر الشريف.

«إياد»: سأسعى لاستكمال دراستي بعد الجامعية بالخارج لخدمة وطني

يحلم «إياد» بالالتحاق بكلية الطب، والتفوق في دراسته والسفر إلى الخارج لاستكمال دراسته العلمية، «بعد الكلية عايز أسافر أكمل تعليم في الخارج، وأرجع أخدم الوطن في مجال الطب والعلوم، كما فعل علماء مصر الأوائل والحاليين».

وأوضح الطالب «إياد»، أنه أكبر أشقائه الثلاثة، وجميعهم ذكور، الأول يدرس في الصف الأول الثانوي أزهري، والثاني بالصف الأول الإعدادي بالمدرسة التجريبية، والثالث تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، ويتمنى أن يكون قدوة لهم جميعا، وأن يكونوا متفوقين في دراستهم.