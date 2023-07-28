القصة الكاملة لوفاة 5 أطفال من عائلة واحدة بسوهاج.. ذهبوا لوداع عمهم قبل السفر

«عيالي الـ5 ماتوا، لطفك يارب» كلمات مختصرة تدمي القلوب كشف بها هاني البريدي عن مصرع ابنه و4 من أبناء أشقائه جميعهم أطفال دون العاشرة، راحوا في حادث انقلاب سيارة في ترعة الفاروقية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وشيعت قرية البرايدة بمركز دار السلام جثامين الـ5 أطفال من منزل واحد، لمثواهم الأخير في جنازة تقشعر لها الأبدان.

تفاصيل الحادث

ويروي «هاني البريدي» تفاصيل الحادث، موضحًا أنه عندما حان موعد عودة شقيقه «أحمد» إلى إحدى الدول العربية أصر أطفال العائلة على الذهاب معه للمطار لوداعه، وهم: خطاب مؤمن محروس 4 سنوات، ومؤمن أحمد محروس 10 سنوات وشقيقه أسامه أحمد محروس 3 سنوات، ومحمد عبدالفتاح محمود 8 سنوات، ويوسف هاني محروس 4 سنوات.

انقلاب السيارة في الترعة

وودع الجميع المسافر، وعادت السيارة بالأطفال إلى قرية البرايدة، ولكن اصطدمت عند نجع الزرازرة بدراجة نارية، وانقلبت بترعة الفاروقية، وخرج العم من الماء رفقة السائق ونجلي عمومته للبحث عن الأطفال رغم آلامهم، ولكن فوجئوا بالأطفال خرجوا جميعا بواسطة الحماية المدنية جثث هامدة.

تشييع جثامين الأطفال

وكشف محمد رقيب نجل عمومة الأطفال أن القرية بأكملها فجعت بالحادث، وخرجت عن بكرة أبيها لتشيع الجثامين عقب الانتهاء من إجراءات الدفن التي انتهت سريعا رأفة بالأهالي، بينما عاد الأب مرة أخرى لسوهاج عقب سفره بساعات غير مصدق لما حدث.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

ترجع الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام بانقلاب سيارة بترعة الفاروقية ومتوفين ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الزرازره بدائرة المركز جميعهم من نجع البرايدة.

انتقال أجهزة الأمن إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محددة قيادة المدعو «حسني ف ا م» سن 45 عاما سائق ويقيم بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة المدعو « مدني ف م» سن 18 عاما عامل ويقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز وانقلاب السيارة بالترعة المجاورة للطريق.

حصر الوفيات والمصابين

ونتج عن الحادث وفاة الأطفال وأفاد تقرير الصحة وفاة الخمس أطفال بإسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما دفعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دار السلام بسيارة حماية لاستخراج السيارة من الترعة.