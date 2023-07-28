انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عن انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2022/2023، غدًا السبت 29 يوليو الجاري، وتختتم الخميس 3 أغسطس 2023، حيث يؤدي الامتحان أكثر من 16 ألف طالبا وطالبة أمام 114 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

محافظ بني سويف يوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة لأداء امتحانات الدور الثاني في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

تعليم بني سويف: أنهينا استعدادات امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وأكد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والتي تنطلق غدًا، وذلك بتوفير وتجهيز لجان الامتحانات، وإعداد كشوف اللجان وأرقام الجلوس، كذلك الانتهاء من توزيع خطابات المراقبة للمعلمين.

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية

كما أشار وكيل تعليم بني سويف، إلى تكليفاته بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والتأكد من جودة طباعتها، ومناسبتها للزمن المخصص، كذلك تكليفاته لرؤساء اللجان بضرورة إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط، بجانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء الطلاب أو الملاحظين.