يستعد طلاب الثانوية الأزهرية 2023 لاختيار الرغبات للتقديم في الالتحاق ببعض الكليات منها كلية اللغة العربية، لذا تستعرض «الوطن» عنوان كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق بنين في حال القبول بها.

عنوان كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق بنين

يرغب الطلاب معرفة عنوان كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق بنين، إذ تقع على امتداد بحر مويس فى الجنوب الغربي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهي قريبة من جامعة الزقازيق الموجودة على امتداد بحر مويس هي الأخرى ويمكن أن يستقل الطلاب سرفيس الجامعة من المحطة أو منطقة وسط البلد للتوجه إلى كلية اللغة العربية.

كلية اللغة العربية بالزقازيق

تأسست كلية اللغة العربية في عام 1975، وكانت إحدى فصول معهد الزقازيق الديني، ثم جرى نقلها إلى المبنى الجديد في مطلع العام 1980، كما تخرجت أول دفعة عام 1979 فيما تم افتتاحها رسميا 1982، ويعود الفضل في تأسيسها إلى فضيلة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود.

كلية اللغة الغربية الزقازيق بنين

أوضحت كلية اللغة العربية بالزقازيق بنين قبولها طلاب الأزهر الشريف من الشعبتين الأدبي والعلمي، وتقبل الطلاب انتساب وانتظام حسب التنسيق التي تعلنه الجهة المختصة ضمن الأزهر الشريف، وعليه فيتم تقديم الأوراق اللازمة للكلية.