توقعات تنسيق كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا (بنين)

يبحث الآلاف من الطلاب من الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالقسم العلمي عن توقعات تنسيق كلية الهندسة 2023 جامعة الأزهر بقنا بنين، التي تعد من أفضل الكليات العملية والوحيدة الموجود في محافظة قنا التابعة لجامعة الأزهر الشريف.

تنسيق كلية الهندسة 2023 بقنا جامعة الأزهر

ومن المتوقع أن يكون تنسيق كلية الهندسة 2023 بقنا جامعة الأزهر متقاربة من العام الماضي 2022 التي جاء تنسيق كلية الهندسة بقنا جامعة الأزهر، بمجموع 593 درجة.

تأسست كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر في قنا بقرار رقم 41 لعام 2001، ويحصل الطالب بكلية الهندسة بجامعة الأزهر على بكالوريوس الهندسة، بعد 5 سنوات، وتضم كلية الهندسة قنا أقساماً مختلفة:

- قسم الهندسة المدنية

- قسم الهندسة الكهربية

- قسم هندسة التعدين والبترول

- قسم هندسة العمارة

عنوان كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا بنين

وتقع كلية الهندسة بقنا 2023جامعة الأزهر الشريف في منطقة المساكن شرق مدينة قنا بجوار جامعة جنوب الوادي ومعهد الفني التجاري ومعهد خدمة اجتماعية.

وفق تقديرات مسؤولين في كلية هندسة جامعة الأزهر بقنا، من المقرر أن تكون مصروفات طلاب الانتظام م 570.5 جنيه، وانتساب 770.5 جنيه، 770.5 جنيه، وتكون مصروفات إعادة قيد مستنفذين 765.5 جنيه.

كلية الهندسة بقنا جامعة الأزهر.. الأوراق المطلوبة

- 2 صور من بطاقة ترشيح الطالب للكلية.

- أصل الشهادة الثانوية الأزهرية و5 صور ضوئية.

- أصل شهادة الميلاد و5 صور ضوئية منها.

- عدد 6 صور شخصية للطالب.

- عدد 5 صور لبطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- نموذج 2 جند أو نموذج 6 جند أو نموذج 7 جند.