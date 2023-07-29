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أسعار الدواجن الیوم السبت 29-7-2023 في الأسواق والمحلات

كتب:

حسن عثمان
07:38 ص | السبت 29 يوليو 2023
استقرار أسعار الداوجن

استقرار أسعار الداوجن

استقرت أسعار الدواجن الیوم السبت 29-7-2023 في الأسواق والمحلات، وسجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 55 جنيها، تسليم أرض المزرعة، ليصل إلى المستهلك النهائي في حدود الـ62 جنيها إلى 65 جنيها، على الحسب المنطقة التي يباع فيها، وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البیضاء

وقال السيد في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن البیضاء مستقرة منذ فترة عند 55 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تراجعا في الأسعار، إذا انخفضت أسعار الأعلاف.

أسعار الرومي الیوم

وتابع السيد، أنّ هناك استقرار ملحوظ في أسعار الرومي الیوم السبت 29-7-2023، إذ سجل سعر الرومي البرونزي عمر يوم، نحو 10 جنيهات تقريبا، فيما سجل سعر البط المسكوفي عمر يوم نحو 23.50 جنيه، والبط المولار عمر يوم، نحو 19 جنيها، والبط الفرنساوي تسمين نحو 15 جنيها.

أسعار الكتكوت 

وسجل سعر الكتكوت الأبيض والساسو، نحو 8 جنيهات، أما أسعار أمهات بيضاء 55 جنيها.

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