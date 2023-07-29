«النقل البحري»: الموافقة على تخزين يخوت السياح لمدة 12 شهرا بإجراءات ميسرة

أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، أن وزارة النقل تقدم العديد من التسهيلات لسياحة اليخوت في مصر، في إطار توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بهذه النوعية من السياحة، موضحاً أن الإجراءات تتمثل في نافذة واحدة تمكن السائح من وضع برنامج لزيارته إلى مصر، والتحرك من مارينا إلى مارينا بسهولة، فضلاً عن إمكانية زيارة الجزر الموجودة في البحر الأحمر.

تعديل لوائح وتشريعات خاصة بسياحة اليخوت

وأضاف اللواء رضا إسماعيل، في تقرير صادر عن وزارة النقل، أن هناك تعاونا وثيقا مع مصلحة الجمارك لتعديل لوائح وتشريعات خاصة بسياحة اليخوت، إذ يمكن للسائح عمل تخزين لليخت الخاص به لمدة 12 شهرا بإجراءات ميسرة ويمكنه خلال هذه الفترة السفر لبلده الأم والعودة في فترة الإجازة: «وهيلاقي اليخت بتاعه موجود زي ما هو»، وذلك في المراين التي تحتوي على طاقة استيعابية لهذا النوع من التخزين.

وأشار رئيس قطاع النقل البحري، إلى أنه يجري التعامل الفوري مع أي ملاحظات يكشف عنها سائح اليخوت.

خبيرة: سياحة اليخوت تدر دخلاً مهماً للبلد بالعملة الصعبة

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا يونس وكيل كلية النقل الدولي واللوجيستيات، أن وزارة النقل عظمت الاستفادة من سياحة اليخوت في الفترة الأخيرة بإجراءات مهمة منها النافذة الرقمية الواحدة التي خصصتها لهذه السياحة حتى يتثنى للسائح إنهاء إجراءات الزيارة إلى مصر من خلالها والحصول على كل الموافقات بسهولة، والتي تدر دخلاً مهماً للبلد بالعملة الصعبة.

أضافت الدكتورة داليا يونس، لـ«الوطن»، أن مصر لديها 2000 ميل بحري وشرايين مياه طويلة فهي موقع استراتيجي لجذب سياحة اليخوت، وتعمل على تنفيذ جميع المواصفات العالمية والدولية في تعزيز هذه السياحة، لافتة أن تحديد الرسوم الخاصة بسياحة اليخوت يعززها ويضع مصر في قائمة الدول التي تولي اهتماماً لهذه السياحة.