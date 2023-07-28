خسائر الدولار تتفاقم وتراجع في المؤشر العالمي.. اعرف سعره في مصر؟

كشف مؤشر الدولار في تعاملات اليوم الجمعة عن تفاقم الخسائر التي لحقت بالعملة الخضراء على المستوى العالمي إذ تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، ليسجل 101.250 نقطة، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي فى الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة

وفقا لما ذكره موقع «تريندينج إيكونومي»، فأن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% قرار جيد، إذ كشفت البيانات، أن سياسة الفيدرالي ناجحة إلى حد ما في خفض التضخم، إذ جاءت نسب التضخم أقل من المتوقع على أساس سنوي مما يدل على أن الأسعار في الولايات المتحدة تتراجع كما يرغب الفيدرالي، لكنها مازالت بعيدة عن مستهدف الـ 2%.

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة

وقرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى وأبقى خياراته مفتوحة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الزيادات لخفض التضخم، ولكن رئيسة البنك كرستين لاجارد قد ألمحت إلى توقف مؤقت في دورة التضييق في أقرب وقت في سبتمبر، حيث كشفت بيانات التضخم، التي صدرت اليوم الجمعة، احتمالية التوقف في الشهر المقبل حيث وصل التضخم الى نسبة 5.8% سنويًا في يوليو، وهي أقل من النسبة المتوقعة والبالغة 6.2%.

سعر الدولار في مصر

في المقابل استقر سعر صرف الدولار في مصر، وسجل الدولار اليوم الجمعة 28-7-2023 حوالي 30.84 جنيه للشراء، فيما وصل سعر البيع حوالي 30.94 جنيه وفقا لما نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي.