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خبير سياحي: فنادق العلمين والساحل الشمالي ترفع شعار «كامل العدد»

كتب:

أبانوب رجائي
11:24 ص | السبت 29 يوليو 2023
«إكسترا نيوز» تستعرض ازدحام الشواطئ

«إكسترا نيوز» تستعرض ازدحام الشواطئ

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إن نسب الإشغال مرتفعة للغاية في المدن الساحلية خاصة مرسى مطروح والإسكندرية، وأيضا في الغردقة وشرم الشيخ.

ارتفاع نسب الإشغال الفندقية

وأضاف «فاروق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن فنادق الساحل الشمالي والإسكندرية والعلمين ترفع شعار «كامل العدد»، أما الغردقة وشرم الشيخ فتبلغ نسبة الإشغال بها من 80% إلى 90%، والأغلب من المصريين والجنسيات الآسيوية، ثم الأوروبية.

سبب الإقبال على الشواطئ

وعن سبب الإقبال الكبير، قال الخبير السياحي، إن الجو مختلف في المدن الساحلية عن القاهرة، والجو على تلك الشواطئ أشبه بالربيع، إذ سجلت درجة الحرارة أمس، 27 مئوية في الإسكندرية والساحل الشمالي والعلمين، وذلك يؤدي لجذب الجمهور، إضافة إلى الخدمات المجهزة سواء الشواطئ المجانية إضافة إلى أبلكيشن حجز الشواطئ في الإسكندرية.

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بقلم أبانوب رجائي