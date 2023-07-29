استلام 1000 شتلة نباتات لزراعتها في شوارع حي شرق المنصورة

استلمت رئاسة حي شرق المنصورة 1000 شتلة من نباتات الزينة والمثمرة لزراعتها في الشوارع والميادين في نطاق الحي بمدينة المنصورة، من أجل رفع كفاءة وتطوير حدائق المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق وتحسين البيئة المحيطة لإرضاء المواطنين.

استلام 1000 شتلة من النباتات

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، أنه تم استلام 1000 شتلة من النباتات لزراعتها ولتزيين الشوارع والميادين وضمن خطط التطوير هو التشجير ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون شجرة» للحفاظ على البيئة وفي ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وإطلاق الأكسجين والهواء النقي للحفاظ على صحية الإنسان وكل الكائنات الحية، وري وقص النجيل والحشائش الضارة بالمسطحات الخضراء.

زراعة الأشجار والنباتات في الشوارع بالمنصورة

وأضاف المهندس أحمد كمال، مدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة بالدقهلية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محافظة الدقهلية استلمت أكثر من 300 ألف شجرة ونباتات زينة ومثمرة وكلها بالمجان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتشجير، ويتم تشكيل لجنة من قبل مديرية الزراعة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية لمتابعة تنفيذ المبادرة، ويتم تسليم هذه الأشجار والنباتات على رؤساء مجالس المدينة والأحياء في نطاق المحافظة، ويتولون عملية التوزيع والتشجير، بالإضافة أن هذه الأشجار والنباتات يتم زراعتها في عدد من المدارس والنوادي والميادين والشوارع والمستشفيات لإضفاء مظهر جمالي وخلاب، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتوفير الهواء النقي، وفي حال المخالفة وعدم زرع هذه الأشجار والنباتات وعدم تنفيذ القرار يتم تحويل المسؤول إلى الشؤون القانونية.