عقوبة مروجي شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا

تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة بحد أقصى غدًا بعد الانتهاء من مراجعتها وبدء تجميعها في شكلها النهائي، لذلك نرصد عقوبة مروجي شائعات تسريب النتيجة عبر السوشيال ميديا.

عقوبة مروج الشائعات

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة مطلقي شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر السوشيال ميديا، في القانون الحالي بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

مطالبة بتغليظ العقوبة

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مجلس النواب طالب بتغليظ العقوبة على مُروجي أو مطلقي شائعات تسريب نتيجة الثانوية العام برقم الجلوس عبر السوشيال ميديا والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلًا من 3 سنوات.

وتابع الصادق، بأنه وفقًا لقانونين فإن المادة 77، والمادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى تتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضًا بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها.

وأشار الصادق، إلى أن بعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :«يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، مادة 77 د: «يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم».