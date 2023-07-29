«النقل»: إنتاج قضبان للسكة الحديد خلال نوفمبر وديسمبر 2023

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في سبيل تعميق صناعة النقل المحلي في مصر، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية والاعتماد على الإنتاج وليس الاستيراد، موضحاً أن الوزارة لديها مصنع متخصص في صناعة قضبان السكك الحديدية في شركة السويس للصلب.

مصر لم تنتج أي قضيب سكة حديد خلال السنوات الماضية

وأضاف التقرير، أن المصنع سينتج احتياجات هيئة السكك الحديدية من القضبان كاملة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، مؤكداً أن مصر لم تنتج أي قضيب سكة حديد خلال السنوات الماضية.

وأشار تقرير وزارة النقل، إلى أن مصر كانت تعتمد على استيراد الفلنكات «الخرسانة المسلحة»، موضحا أن مصر لديها حالياً 5 مصانع تنتج مليون فلنكة في السنة، سواء للقطار الكهربائي السريع، أو لمترو الأنفاق، أو للقطار الديزيل العامة، أو أعمال الصيانة فيما بعد.

خبير نقل: توطين الصناعة أمر جيد

وفي سياق متصل، علّق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف على تطوين صناعة النقل في مصر، قائلاً إن وزارة النقل نفذت وتنفذ عددا من مشروعات النقل الجماعي الأخضر مثل القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والخط الرابع لمترو الأنفاق، وكل هذه الوسائل تحاج لكميات ضخمة من القضبان واستيرادها أمر مكلف للغاية.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن تعميق صناعة النقل يحقق احتياجات مصر من القضبان في ظل المشروعات الخضمة التي تنفذها، ومن ثم توفير الوقت والجهد والتكاليف وفتح باب جديد لفرص العمل «التوطين أمر محمود وجيد».