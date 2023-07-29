إقبال كبير على مصيف المنصورة الجديدة.. شواطئ مجانية وخاصة

شهد مصيف المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، إقبالا كثيفا من المواطنين، للاستمتاع بأجواء البحر الأبيض المتوسط، في ظل ارتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية.

شواطئ مصيف المنصورة الجديدة

وأعلن المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، عن إنشاء شاطئين مجانيين، وشاطئ واحد خاص، مؤكدا أن الشواطئ المجانية مفتوحة بشكل دائم ودون رسوم، ويبلغ سعر الشمسية والطاولات و4 كراسي 200 جنيه فقط، ومسموح بدخول المأكولات، كما يوجد به ملعب كرة قدم وكرة طائرة بالحجز، بينما يبلغ سعر دخول الشاطئ الخاص 150 جنيها للفرد، والأسرة المكونة من 4 أفراد 450 جنيها، والشمسية والكراسي بالمجان، ويمنع دخول المأكولات، ويغلق الشاطئ الخاص في السابعة مساء.

طفرة كبيرة في المنصورة الجديدة

وأكد رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، في تصريحات لـ«الوطن»، توافد أعداد كبيرة من المصطافين سواء من محافظة الدقهلية أو من خارجها، موضحا أن الهدف من تطوير المدينة هو جذب السياح من كل مكان.

وأضاف أن المنصورة الجديدة تشهد طفرة كبيرة، خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وافتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل في المرحلة الثانية لإضافة المزيدة من التطورات وطرح أفكار عديدة ومميزة ومختلفة تليق بالمواطن وبالمدينة الذكية، مؤكدا أن المدينة مؤمنة ومراقبة باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.