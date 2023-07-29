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رئيس مدينة السادات يستمع لمقترحات ومشكلات الأهالي.. أبرزها زيادة المواصلات

كتب:

أيمن حمزة
01:01 م | السبت 29 يوليو 2023
قيادات الإسكان تلتقي المواطنين بمدينة السادات للتعرف على مقترحاتهم

قيادات الإسكان تلتقي المواطنين بمدينة السادات للتعرف على مقترحاتهم

عقد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، اللقاء الجماهيري السادس مع ممثلي المناطق السكنية المختلفة بالمدينة، للاستماع لمقترحاتهم والمشكلات التي تعاني منها تلك المناطق، وذلك بحضور مسئولي الجهاز ومديري الإدارات المختصة، وذلك في إطار حرص الهيئة على الاهتمام بطلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

لقاء جماهيري مع المواطنين

وخلال اللقاء، تمّ استعراض بعض الموضوعات ومنها: تشغيل الخدمات بالمناطق السكنية الجديدة من مدارس ووحدات صحية وطرح محال تجارية في مزادات، وأيضاً انتظام خطوط الأتوبيسات بغرب الدلتا، بالإضافة إلى فتح التقاطعات لسهولة ربط المناطق ببعضها والاستفادة من الخدمات المشتركة بكل منطقة، والمطالبة بزيادة وسائل النقل من خطوط السرفيس داخل المدينة، نظراً لزيادة الكثافة السكانية وتنمية الأحياء والمناطق الجديدة وجذب المواطنين.

كما وعد رئيس جهاز مدينة السادات، بالمرور والمعاينة على المناطق التي تم عرض المشكلات بها ومشاهدة الوضع على الطبيعة وإيجاد حلول لها.

رئيس جهاز السادات يكلف بوضع جداول زمنية لحل المشكلات

وفي نهاية اللقاء، كلف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مسئولي الإدارات المعنية بالجهاز بوضع جداول زمنية لحل هذه المشكلات وعرض تقارير بما تم بها من أعمال، مع المتابعة المستمرة والمرور على المناطق بصفة دورية لعدم تكرار المشكلات.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.