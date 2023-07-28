الحاصلة على المركز الرابع في الثانوية الأزهرية بشمال سيناء: القرآن سر تفوقي

«من نعم الله على العبد أن يولد في أسرة تحب القرآن، وتعشق صوت القراء، فقد كنت أعايش الدين وأصوله كل لحظة»، هكذا عبرت الطالبة حلا أسامة محمد علي حجاب، الحاصلة على المركز الرابع بالقسم الأدبي بمحافظة شمال سيناء، عن سعادتها الكبيرة بحصولها على نسبة 75.08% في شهادة الثانوية الأزهرية.

حلا: ولدت في أسرة تعشق القرآن الكريم

«ربنا أكرمني بأنني ولدت في أسرة تعشق القرآن الكريم»، هكذا قالت الطالبة في حديثها لـ«الوطن» موضحة: «أن يكرمك الله بأسرة تعشق القرآن الكريم، هذا هو كرم الله، فمنذ نعومة أظافري، وأنا أسمع صوت القرآن في بيتنا، فالجميع يعشق سماعه، وهذا سر من أسرار التفوق، وحينما تريد أن يكون لك صديق مخلص اختر القرآن فإنه لا يضيعك أبدا».

برنامج يومي أثناء الثانوية الأزهرية

وأضافت: «كنت أذاكر طوال الوقت، وأقوم بعمل ملخصات تأخذ من وقتي الكثير، ولكن يوم الجمعة أجعله كاملًا لله، أقرأ فيه سورة الكهف، وأتفرغ لعبادة ربي، هكذا تعلمت من والداي وأخوتي».

حلا تربت في أسرة أزهرية

وأضافت الحاصلة على المركز الرابع بالقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية 2023 بمحافظة شمال سيناء، أنها تربت في أسرة من 5 أشقاء، ووالدها مهندس جيولوجي، ووالدتها ربة منزل وحاصلة على كلية تربية قسم لغة عربية من جامعة قطر.

أمنية حلا أن تلحق بكلية الترجمة الفورية

وأشارت إلى أنها تتمني أن تلتحق بكلية الترجمة الفورية قسم ألماني، مشددة: «فأنا أجيد الإنجليزية والفرنسية، وبدأت في تعلم الألمانية، وهي طموحي أتمنى تحقيقه، وكلي يقين أن ربي لن يضيعني».