مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق نجع الديب طحا بوش بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وجرى نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى الجامعي لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق نجح الديب طحا بوش

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق نجع الديب طحا بوش بمركز ناصر شمال المحافظة، وجرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف لنقل ضحايا الحادث إلى المستشفى الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 سيارات إسعاف لنقل ضحايا الحادث إلى المستشفى الجامعي في بني سويف

دفع دفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات إسعاف لنقل ضحايا الحادث إلى المستشفى الجامعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسماء ضحايا وتفاصيل حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق نجع الديب طحا

وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة اثنين وهما «حسن.ع. ط» 20 سنة، و«عاصم.أ.م» 17 سنة، مقيم قرية بليفيا، وأصيب يوسف. ش . م 16 سنة باشتباه كسر في الساق اليمنى وجروح وسحجات وكدمات متفرقة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

جرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثتين عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.