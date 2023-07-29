«معلومات الوزراء»: زيادة إيرادات السياحة بنسبة 25.7% 

أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قطاع السياحة المصري يستمر في التعافي الشديد من تبعات فيروس كورونا، والتي أثَّرت على القطاع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بحجم الطلب العالمي الكبير على خدمات السياحة والسفر.

إيرادات السياحة

وأكد التقرير، أن إيرادات السياحة تسجل قفزة خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2022-2023، موضحًا زيادة في إيرادات السياحة خلال أول 9 أشهر من 2022-2023 بنسبة 25.7%، وزيادة في أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال أول 9 أشهر لتسجل 10 ملايين سائح بنسبة 32%.

زيادة في عدد الليالي السياحية

كما نوه تقرير مركز المعلومات إلى زيادة في عدد الليالي السياحية خلال أول 9 أشهر مسجلة 110.5 ملايين ليلة بنسبة 26.8%، لافتًا إلى أن الإيرادات في 2022 كانت 8.2 مليارات دولار ووصلت هذا العام إلى 10.3 مليار دولار.