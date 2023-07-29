السجن عامين للمتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل

قضت محكمة جنح العجوزة بالجيزة، بمعاقبة المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، بميدان سفنكس في الجيزة، بسبب السرعة الجنونية، بالسجن عامين.

وفي مارس الماضي، أحالت النيابة العامة أحالت المتهم بدهس حفيد شريفة فاضل، والتسبب له في كسور بأنحاء متفرقة بجسده.

تفاصيل الواقعة

البداية تعود لدهس للشاب صاحب الـ19 عامًا بميدان سفنكس في الجيزة، دخل على إثرها إلى المستشفى وسط غيبوبة تامة، منذ وقت الحادثة.

وبحسب التقرير المستشفى، يعاني معاذ حفيد الفنانة شريفة فاضل من نزيف في المخ وكسر في الجمجمة وقطع في الكبد، ونزيف في الحوض، وتجمع دموي داخل المعدة، وضعف في أعصاب العين، وفقدان السمع بأحد أذنيه، ويرقد حاليًا على سرير العناية المركزة في حالة حرجة، ينتظر معجزة إلهية بحسب «أنس»: «معاذ فاق شوية لما يقرب من 5 ثواني وقال مين جابني هنا وأنا جيت هنا ليه وبعدين رجع في غيبوبة تاني».