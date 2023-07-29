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مشارك في بطولة البادل بالعلمين الجديدة: كل حاجة منظمة والأجانب مبهورين

كتب:

محمد عزالدين
07:28 م | السبت 29 يوليو 2023
أحد المشاركين في بطولة البادل

أحد المشاركين في بطولة البادل

عرض برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: «العلمين تزداد جمالا.. استمرار فعاليات بطولة البادل بمشاركة 100 محترف».

مشاركة في البطولة: ملاعب على البحر

وقالت إحدى المشاركات في بطولة البادل الدولية ضمن فعاليات مهرجان العلمين، «أول مرة لينا في العلمين، والمكان حلو جدا والملاعب على البحر أول مرة نشوفها، واللاعيبة جاية من برة ودة حاجة كويسة لمصر، وهناك فرق وصلت للدور قبل النهائي».

 وأضافت أخرى: «أفضل شيء في الدنيا يبقى الواحد عنده البحر والرياضة والجو الحلو دة»، وقال أحد المشاركين: «فوجئنا إنهم بيعلنوا إقامة بطولة في مصر، وجينا هنا إمبارح وكل حاجة منظمة وماتشات نازلة بمواعيدها، والمكان نضيف بشكل غريب، وكل الأجانب الموجودين مش مصدقين جمال المكان، وعمرها ما شافوا ملاعب بادل على البحر».

فرق الفنون الشعبية

 من ناحية أخرى، شاركت في مهرجان العلمين فرق الفنون الشعبية منها فرقة العريش وفرقة الحرية وفرقة التنورة التراثية، وإحدى فرق السيرك القومي، وقال أحد أفرادها: «العلمين الجديدة جميلة جدا وجمهورها رائع».  

 

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