خطوات التقدم لاختبارات الدبلومات المؤهلة للجامعات.. المستندات المطلوبة 

يستعد طلاب الدبلومات الفنية، الحاصلين على درجات عالية تتجاوز الـ70%، من الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي واستكمال مسيرة الدراسة، لإتمام أوراقهم للتقدم لاختبارات القدرات المؤهلة للكليات المتاحة لهم.

فتح باب التقديم أول أغسطس

وتفتح وزارة التعليم العالي، باب التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام 3 سنوات والمدارس الثانوية الفنية بنظام 5 سنوات والمعاهد الفنية بنظام عامين بعد الثانوية، للقبول بكليات: التجارة والهندسة والحقوق والزراعة، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1-8-2023، على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بـ5 أيام.

مواد الامتحانات المؤهلة لكل كلية

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق بالكليات، عقب اجتياز الاختبارات المخصصة لهم، وفقا للكليات التي يرغبون في التقدم لها، ويمكن معرفة مواد الامتحانات لجميع الشعب من الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات من هنـــــــــــــــا.

ويفتح باب التقديم لالتحاق لطلاب الدبلومات الفنية بالجامعات من خريجي عام 2021 و2022 و2023.

خطوات التقدم لاختبارات الدبلومات المؤهلة للجامعات

ويمكن التقدم للامتحانات المؤهلة للكليات من خلال الآتي:

- ادخل على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات

- اختر نظام التقديم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بالكليات والجامعات.

- اختر تقديم طلب جديد لامتحان المعاهد الفنية أو الدبلومات الفنية

- املأ البيانات المطلوبة

- دفع الرسوم على الموقع بالفيزا وطبع الإيصال والاحتفاظ به

- رفع الأوراق المطلوبة في ملف «بي دي إف» للكلية المقرر الامتحان بها وفقا للإدارة التعليمية التابعة لها.

المستندات المطلوبة

- إيصال الدفع

- استمارة التقديم واتطبع من موقع المجلس الأعلى للجامعات.

- شهادة المؤهل

- بطاقة الرقم القومي

- صورة شخصية

- طبع استمارة التأمين والاحتفاظ بها

- تابع الموقع بعد 3 أيام لمعرفة حالة الطلب

- في حالة الموافقة قم بطبع رقم الجلوس لحين موعد الامتحان.