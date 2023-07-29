انطلاق النسخة السادسة من مسابقة «المواهب الذهبية» لذوي الهمم غدا

يطلق قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، القائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية «البلد اليوم» للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برئاسة الدكتور محمد عبد الغني، النسخة السادسة لمسابقة «المواهب الذهبية» لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الدكتورة هادية صابر، نائب رئيس الجمعية، في بيان، أن المسابقة تقام ‏في فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والاستعراض، وإضافة مجالين جديدين هذا العام وهما الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد، لكل أنواع الإعاقات.

مواعيد التقديم على المسابقة

ويبدأ التقديم للمسابقة اعتبارا من غد الأحد 30 يوليو، ويستمر حتى 29 سبتمر 2023.

ويشترط أن يكون المتسابق مصري الجنسية، ويقدم المتسابق أسطوانة DVD تحتوي على أحد أعماله الفنية في حدود 3 دقائق، وفي حال الاشتراك إلكترونيًا يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال على موقع قطاع الصندوق والصفحة الرسمية لمسابقة المواهب الذهبية.

شروط المسابقة

يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة في المسابقة‎، ويشترط إحضار المتسابق الآلة الموسيقية في اختبارات العزّف الموسيقى، ويتم عمل اختبارات أبناء المحافظات في أقرب مركز لهم، وسيتم الإعلان عن هذه المراكز بعد انتهاء عملية الفرز.

ويحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وميدالية وشهادة تقدير.

‏استمارة الاشتراك في المسابقة مجانية، ويمكن الحصول عليها من مقر قطاع صندوق التنمية الثقافية بالأوبرا، ومركز إبداع طلعت حرب بالسيدة نفيسة، ومقر جمعية البلد اليوم (10 ش المتوكل على الله – الزيتون).

كما يمكن ملء الاستمارة إلكترونيا من خلال صفحة الجمعية أو صفحة المسابقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أو من خلال موقع قطاع صندوق التنمية الثقافية Cdf.gov.eg.