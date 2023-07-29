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«الديهي» يكشف عن أسطورة كاتدرائية القديس إسحاق وسر بنائها في 40 عاما

كتب:

محمد أيمن سالم
11:32 م | السبت 29 يوليو 2023
الإعلامي نشأت الديهي

الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القديس إسحاق كان مع الإمبراطور الأول بطرس الأكبر، الذي أمر ببناء كاتدرائية  القديس إسحاق، التي استغرقت 40 عامًا؛ إذ توقف البناء أكثر من مرة بسبب المستنقعات والحروب.

الانتهاء من بناء الكنيسة

وتابع «الديهي»، خلال جولة ميدانية بمدينة سان بطرسبرج، في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية«ten»، مساء اليوم السبت، أن هناك أسطورة تتحدث بأن المهندس الذي بنى الكنيسية  كان لديه نبؤة بأنه سيموت فور الانتهاء من بناء الكنيسة، وبالفعل مات بعد بناء الكنيسة بـ40 يومًا، ولذلك كان حريصا على إطالة مدة البناء لأطول فترة ممكنة.

ولفت إلى أن قباب الكنيسة مطلية بـ1000 كيلو ذهب، واستخدم العمال في طلاء القباب مادة من الزئبق، لذلك توفوا جميعًا بعد الانتهاء من الكنيسة.

«الديهي» يكشف علاقة أعمدة الكنيسة بسقوط العرش

ونوه الإعلامي نشأت الديهي إلى أن هناك أسطورة كانت تتحدث بأن العرش الإمبراطوري سيستمر، طالما استمرت الأعمدة الخشبية الخاصة بالكنسية، وبالفعل هذه الأعمدة عندما سقطت، سقط العرش الإمبراطوري.

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بقلم محمد أيمن سالم