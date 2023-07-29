عماد الدين حسين: طرح حقيقي لكل الأفكار والآراء بالحوار الوطني دون مصادرة

قال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني حقق جزءا لا بأس به من أهدافه وننتظر أن يكمل هذا الجهد بالتوصيات التي يرفعها لرئيس الجمهورية، وسترى طريقها إلى النور قريبا.

آخر جلسة رسمية

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الجميع تفاجأوا منذ اللحظة الأولى للافتتاح الرسمى للحوار الوطنى وحتى آخر جلسة رسمية أن هناك جدية حقيقية ومشاركة واسعة وطرح حقيقي لكل الأفكار والآراء دون مصادرة على أحد.

وتابع أن الجلسات الكثيرة التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني أدت لتقارب كبير في الرؤى بين مختلف القوى السياسية، وتم إنجاز الكثير من الأهداف ويبقى جزء التوصيات التي سيتم رفعها للرئيس السيسي.

إدانة العنف المجتمعي

وأكد عماد الدين حسين، أن الجلسات التي تمت بعضها حقق إنجازات قوية، كما حدث في موضوع مفوضية التمييز والوصاية، وإدانة العنف المجتمعي وتشديد الإجراءات القانونية، وسترفع التوصيات قريبا للرئيس السيسي ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها.