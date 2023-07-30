أسعار الدواجن الیوم الأحد 30-7-2023 في الأسواق.. تراجع كبير خلال أيام

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرت أسعار الدواجن الیوم الأحد 30 -7-2023 في الأسواق والمحلات، وسجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 55 جنيهًا، تسليم أرض المزرعة، ليصل إلى المستهلك النهائي في حدود الـ62 جنيهًا إلى 65 جنيها، على الحسب المنطقة التي يباع فيها.

أسعار الدواجن البيضاء

وتوقع السيد تراجع أسعار الدواجن البيضاء إلى نحو 48 جنيهًا تسليم أرض المزرعة خلال الفترة المقبلة، مؤكّدًا أن هذا التراجع مرتبط بشكل أساسي حالي انخفاض سعر العلف إلى 18 ألف جينه مقابل 22 ألف حنيه حاليًا، مشيرًا إلى أنَّ الدواجن البيضاء تباع في حدود 55 جنيهًا تسليم أرض المزارعة وتصل للمستهلك النهائي بـ65 جنيهًا.

أسعار الرومي الیوم

وشهدت أسعار الرومي الیوم الأحد 30-7-2023، استقرارًا ملحوظًا، إذ سجل سعر الرومي البرونزي عمر يوم، نحو 10 جنيهات تقريبًا، فيما سجل سعر البط المسكوفي عمر يوم نحو 23.50 جنيه، والبط المولار عمر يوم، نحو 19 جنيهًا، والبط الفرنساوي تسمين نحو 15 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 30-7-2023 مستقرة، إذ سجل سعر الكتكوت الأبيض والساسو، نحو 8 جنيهات، أما أسعار أمهات بيضاء 55 جنيهًا.