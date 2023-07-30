تعرف على سعر اليورو اليوم الأحد 30-7-2023 في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم الأحد 30-7-2023 في البنوك هدوءا ملحوظا، حيث بلغ متوسط سعر اليورو اليوم 34.33 جنيه للشراء أما سعر البيع فوصل إلى 34.48 جنيه داخل البنك المركزي المصري، بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الأحد 30-7-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.65 جنيه للشراء و34.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- يبلغ سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر 33.65 جنيه شراء أما سعر البيع فوصل إلى 34.08 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 34.19 جنيه للبيع أما سعر الشراء فسجل 33.76 جنيه.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

- بلغ سعر اليورو في ميد بنك 33.83 جنيه للشراء أما سعر البيع فسجل 34.27 جنيه.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر اليورو اليوم الأحد حيث بلغ 34.18 جنيه للشراء و34.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وعن سعر اليورو اليوم في بنك البركة يسجل 33.76 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع وصل إلى 34.19 جنيه.