رئيس «سوهاج الجديدة»: تحرير 400 محضر لوحدات إسكان اجتماعي مخالفة

صرح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنّ مأموري الضبط القضائي في الجهاز، بالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة، شنوا حملات ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي لمنع المخالفات، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 50 مخالفة للتصرف في وحدات سكنية بالتأجير، وتحرير 350 محضر عدم شغل وحدة، وذلك في إطار تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 لضبط الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، استمرار المرور على الوحدات السكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية وعدم وجود مخالفات للقانون والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وحال مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

وطالب المهندس محمد عبدالله، بالمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي في المدينة بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات، مشددا على تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة.

وفي ذات السياق، أشار المهندس محمد عبد الله، إلى أنّه تم رصد مخالفة بناء بمنطقة ابني بيتك 3، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الأدوات وتحرير محضر لصاحب القطعة بمعرفة شرطة التعمير.

كما تم رصد مخالفة بناء بمنطقة الإسكان اجتماعي 2، حيث شرع المخالف بضم حديقة المنزل إلى البدروم، وعلى الفور تم إزالة المخالفة بمعرفة مالك القطعة والتحفظ على الأدوات واتخاذ الإجراءات القانونية، وكذا رصد مخالفة بناء بمنطقة عائلي أول وتم إزالة المخالفة بمعرفة مالك القطعة.