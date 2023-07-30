سعر طن الحديد اليوم الأحد 30-7-2023.. مستقر في الأسواق المصرية

استقر سعر طن الحديد اليوم في الأسواق المصرية على الأسعار التي أعلنت أمس، من جانب الاتحاد العربي للحديد والصلب، حيث انخفضت الأسعار أمس بقيمة تقدر بنحو 1100 جنيه في الطن الواحد ليبلغ سعر حديد عز اليوم 32135 جنيها.

وترصد السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم، الذي جاء كما يلي:

سعر طن الحديد اليوم

- يبلغ سعر حديد السويس للصلب اليوم 32050 جنيها.

- يسجل حديد بشاي 38000 جنيه.

- فيما يبلغ سعر حديد المراكبي اليوم الأحد 32500 جنيه.

- كما يسجل حديد المصريين 32050 جنيها.

سعر حديد مصر ستيل

- وعن سعر طن حديد عز اليوم الأحد في الأسواق المصرية يبلغ 32135 جنيها.

- بينما يبلغ سعر حديد العشري 34000 جنيه.

- ويسجل حديد الجارحي 37000 جنيه.

- كما يبلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم 32500 جنيه.

- يسجل حديد الكومي اليوم 32000 جنيه.

- حديد العلا 31300 جنيه.

- يسجل حديد الجيوشي للصلب 32000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

- بينما يسجل حديد العتال اليوم الأحد 34500 جنيه.

- حديد سرحان 33500 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المعادي 32500 جنيه.

- يسجل سعر حديد عطية 34500 جنيه.

- يباع طن حديد بيانكو في الأسواق المصرية بسعر 32300 جنيه.