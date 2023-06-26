خطوات الحصول على قرض شخصى من 5 بنوك: إليك الشروط والإجراءات

أعلن البنك الأهلي المصري عن تقديم قرض شخصي للمواطنين بقيمة تصل إلى 2.5 مليون، وذلك بدون ضمان، ولفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، بفائدة 18.5%، بشرط ألا يقل سن العميل عن 21 عاماً، مع ضرورة إحضار صورة للبطاقة الشخصية، كما لابد أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيها.

القرض الشخصي من بنك مصر

كما أعلن بنك مصر عن توفير قرض شخصي للعملاء بدون ضمان، يصل الحد الأدنى الخاص به إلى 1000 جنيه، وقيمة التمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه، ومدة التمويل تصل إلى 12 عاما، بفائدة تبدأ من 20% متناقصة سنوياً، كما يقدم البنك وثيقة تأمين مجانية على الحياة، واذا حدث عجز كلي.

فيما يتيح قرض البنك السماح بشراء قروض من بنوك أخرى والإعفاء من مصارف فتح الحساب كما يجب ألا يقل سن المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما بالنسبة للموظفين و65 لأصحاب المهن الحرة كما لا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري عن 1000 جنيه، وذلك بالنسبة للموظفين في حالة إذا حول الراتب للبنك و2000 جنيه إذا لم يتحول فيما أعطى حدا أدنى لا يقل عن أشهر للموظف الذي يعمل في الوظيفة الحالية.

قرض البنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك التجاري الدولي CIB قرضاً شخصياً تبدأ القيمة الخاصة به من أول 5 آلاف جنيه وتصل حتي 3 ملايين جنيه وتصل الفائدة الي 14% بشكل سنوي وبالنسبة لشروط الحصول على القرض لابد أن لا يقل عمر المواطن الذي يريد الاقتراض عن 21 عام ولايصح أن يزيد عن 60 عاما واذا كان المقترض من أصحاب المهن الحرة يجب أن لا يزيد عمرة عن 65 سنة كما لابد أن لا يقل الراتب الخاص به عن 2600 جنيه لاوأصحاب المهن الحرة 1000 جنيها ويتيح البنك خدمة التأمين على الحياة يتيح إمكانية سداد القيمة المتبقية من القرض في حالة الوفاة.

بنك كريدي أجريكول

وأعلن بنك كريدي أجريكول عن خصائص ومميزات القروض الشخصية التي يقدمها للمواطنين، وتصل قيمة التمويل الخاص بها إلى 1,000,000 جنيه مصري وبأسعار فائدة تنافسية وتتراوح فترة السداد ما بين 6 إلى 60 شهرا في ظل أن هناك تأمينا مجانيا على الحياة خلال فترة القرض الموجة إلى أصحاب الأعمال والمهن الحرة المصريين فقط، ولا بد أن يقل سن العميل عن 25 عاما وألا يزيد على 65 عاما عند انتهاء القرض وعند التقديم يجب اصطحاب بطاقة رقم قومي سارية سجل تجاري أو رخصة تشغيل منشأه سارية وبطاقة ضريبية وعقد تأسيس الشركة أو صحيفة الشركات إذا كانت منشأه غير فردية وإيصال مرافق حديث لمحل الإقامة كما يجب إحضار كشف حساب بنكي شخصي أو عمل لمدة 12 شهرا؛ للتقديم ومعرفة قيمة القسط التقريبية.

قروض بنك الكويت الوطني

كما أعلن بنك الكويت الوطني عن توفير قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة أو الأنشطة التجارية الخاصة وذلك للأشخاص المصريين فقط، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 65 عاما، والحد الأدنى للتمويل يبدأ من 50,000 جنيه ويصل حتى 3,000,000 جنيه مصري وتتراوح مدة التمويل من 6 إلى 60 شهرا، وتأمين مجاني على الحياة، كما يقدم البنك تسهيلا آخر من خلال حد أدنى للتمويل يبدأ من 20,000 جنيه ويصل إلى 2,000,000 جنيه مصري وتتراوح مدة التمويل الخاص به من 6 إلى 72 شهرا، وتأمين مجاني على الحياة أيضا.

فيما أعلن البنك عن الشروط والمتطلبات الواجب إحضارها وتوافرها فلا بد على المواطنين إحضار بطاقة الرقم القومي سارية وسجل تجاري مستخرج حديث وبطاقة ضريبية سارية وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر وميزانية الشركة الخاصة بآخر سنتين في حال كانت قيمة القرض المطلوب أكبر من 1,000,000 جنيه، كما لا بد من اصطحاب إيصال مرافق حديث لم يمرعليه أكثر من 3 أشهر وسوف يحصل المواطن على معدل فائدة تنافسي.