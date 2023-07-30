نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات السوق الحضاري الجديد والصرف الصحي بالعياط

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مشروع الصرف الصحي بمدينة العياط، لمتابعة نسب تنفيذ أعمال تغويص بيارات الصرف الصحي بشارع الجمهورية.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال

ووجه نائب المحافظ، بحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة حتى تتمكن شركة مياه الجيزة من تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي ودخول المشروع الخدمة الفعلية، كما تفقد مشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات لمبنى السوق، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال.

استجابة لشكاوى المواطنين

كما أعلنت محافظة الجيزة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، استجابتها لشكاوى المواطنين الخاصه بشأن وجود مقهى بشارع السودان أمام مزلقان ناهيا، يقوم بإشغال الطريق العام بوضع الكراسي والطاولات وتقديم خدمة الشيشة بدون ترخيص مخالفا بذلك اللوائح والقوانين.

وأكدت المحافظة أنه على الفور كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي الدقي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكوى المواطنين، حيث قام الحي بتنفيذ حملة على المقهى محل الشكوى، والتي أسفرت عن رفع المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة.