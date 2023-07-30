إعلان نتيجة تظلمات المتقدمين لوظيفة عامل حفر بـ«مياه الدقهلية»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن النتيجة النهائية لتظلمات المتقدمين لشغل وظيفة عامل حفر وتسليك وتطهير، وفقا للإعلان رقم 9 لسنة 2022 بمراكز «المنصورة- محلة دمنة- ميت غمر- أجا -السنبلاوين - تمي الأمديد- دكرنس- بني عبيد».

رابط نتيجة المتقدمين لشغل الوظائف

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة عامل حفر وتسليك وتطهير بمراكز المحافظة، وفقا للإعلان رقم 9 لسنة 2022، ويمكن الاضطلاع علي النتيجة من هنـــــــــــــــــــا

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة عامل حفر وتسليك وتطهير بشركة المياه والصرف

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر المنشورالشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للإعلانين رقم 7 لسنة 2022 طبقا للآتي:

- أن يكوم المتقدم للوظائف المطلوبة من المقيمين بالمراكز سالفة الذكر وفقا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.**حدود السن للمتقدمين لشغل الوظائف

- ألا يزيد السن في أول يناير 2023 عن 30 عاما.** المؤهل الدراسي للمتقدمين لشغل الوظائف

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة محو الأمية أو إحدى مراحل التعليم الأساسي (الابتدائية - الإعدادية) فقط.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أُعفي منها قانونا، وذلك طبقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية.