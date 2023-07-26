مواعيد اختبارات تعيينات شركة المياه بأسيوط والوادي الجديد.. تبدأ أول أغسطس

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تحديد موعد الاختبار العملي للمتقدمين لشغل وظيفتي حرفي وعامل وفقا للمسابقة رقم 4 لعام 2021 للذين انطبقت عليهم الشروط، طبقًا لنتيجة فحص الملفات المقدمة لها، وقبول بعض التظلمات والتي سبق الإعلان عنها.

مواعيد حضور المتقدمين لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2021

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المتقدمين لشغل وظيفتي حرفى وعامل وفقًا للمسابقة رقم 4 لعام 2021م بالحضور في الفترة من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 من شهر أغسطس المقبل إلى يوم الخميس الموافق 3 من نفس الشهر بمحطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ لإجراء الاختبار العملي طبقًا للمواعيد المحددة بالكشوف، لافتا إلى أنه لن يتم تحديد موعد آخر لاختبار المتخلفين عن أداء الاختبار العملى في موعدها المحدد.

الشروط العامة الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أعلنت الشروط العامة الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف وفقا لإعلان المسابقة رقم 4 لسنة 2021 كالتالي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون من المقيمين بالمراكز المطلوبة بمحافظة أسيوط طبقا لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان.

- صورة شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بشهادة الموقف من التجنيد موضحا به يعمل كمسوغ للتعيين ولن يقبل دون ذلك.

- اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة للوظائف وفقا لإجراءات التوظيف الموحدة والمعتمدة بالشركة.