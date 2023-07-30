رئيس «الوطني الفلسطيني» لـ«إكسترا نيوز»: نسعى للوصول لتفاهمات بين الفصائل

قال روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من أجل معالجة الأوضاع سيؤكد على أنه من حق الفلسطينيين المقاومة الشعبية في مواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له لوقف التغول الإسرائيلي.

إنصاف الشعب الفلسطيني

وأضاف «فتوح»، في حواره على قناة «إكسترا نيوز»: «بقوة قرارات الشرعية الدولية علينا أن نتحرك داخل المجتمع الدولي من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني وتحقيق الحقوق الوطنية، وهناك حوارات ثنائية ما بين الفصائل قبل الاجتماع من أجل التوصل إلى صيغة متكاملة والخروج ببيان يضع مهام مستقبلية وتفاهمات بين القوى السياسية والفصائل الفلسطينية».

برنامج ورؤية فلسطينية متكاملة

وتابع: «نتمنى من المشاركين التوصل إلى برنامج ورؤية فلسطينية متكاملة لأن المخاطر تهدد الشعب الفلسطيني، لأننا نتعرض جميعا لهجمة غير عادية وغير مسبوقة في ظل حكومة اليمين الإسرائيلي الحالية، رغم أننا نعاني منذ 75 عاما من هذا الاحتلال، وهناك خطوات سريعة تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتطلب منا مغادرة كل القضايا الخلافية».