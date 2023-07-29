عضو لجنة المشاهدة بمهرجان المسرح: معايير مشددة لاختيار العروض المشاركة

قالت الفنانة عزة لبيب، عضو لجنة المشاهدة بمهرجان المسرح القومي للدورة السادسة عشر، إن هناك أكثر من 170 عرضا مسرحيا، تقدم للمشاركة في فعاليات المهرجان، مشيرة إلى أنه بعد التصفية، والتأكد من اكتمال الأوراق المطلوبة، وصل العدد إلى نحو 45 عرضا، وذلك خلال تصريحاتها لـ«الوطن».

وتحمل الدورة السادسة عشر لمهرجان المسرح القومي المصري برئاسة محمد رياض، اسم الزعيم عادل إمام، احتفاءًا بمشواره الفني الممتد على مدار 60 عامًا، كما سيتم تكريم عدد من نجوم الفن، وبدء ماراثون المنافسات بين العروض المسرحية المميزة، وعقد جلسات فكرية وفنية وثقافية وورش تمثيل والقاء وإخراج.

معايير اختيار العروض بمهرجان المسرح القومي المصري

وفيما يخص المعايير والآليات الخاصة باختيار العروض الفائزة في مهرجان المسرح، قالت عزة لبيب، إنه جرى وضع عدة معايير محددة، حتى لا يشعر أحدهم بالظلم، فضلًا عن الاستعانة بالدرجات لضمان عدم التمييز بين العروض على حساب بعضها البعض إلا بالأمور الفنية فقط.

انطلاق فعاليات مهرجان المسرح القومي مساء اليوم

وشددت على أن الدورة الـ16 لمهرجان المسرح، التي ستنطلق مساء اليوم السبت، ستكون من الدورات المتميزة لجموع الشباب، وكل المهتمين بالفن وعشاق المسرح، في ظل وجود فعاليات مهمة طوال مدة المهرجان، الذي يستمر حتى يوم 14 أغسطس من الشهر المقبل.